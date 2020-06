Coronavirus: Gemelli, programma assistenza a distanza per famiglie e bambini con patologie complesse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia da Covid-19 ha avuto un impatto molto forte sulla quotidianità di ogni singolo individuo e nucleo famigliare stravolgendo tempi, abitudini, progetti. Questo processo di cambiamento ha influito e influisce tuttora, in maniera ancora più rilevante, sulle famiglie che hanno bambini e ragazzi che convivono con patologie complesse e disabilità. A loro si rivolge il progetto "Contactless: nessun luogo è lontano", un programma di assistenza a distanza ideato dalla Fondazione policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs che si sviluppa su più livelli: monitoraggio a distanza con metodiche di intervento come le videoconferenze strutturate; formazione attraverso appositi tutorial e occasioni di approfondimento a livello digitale; supporto psicologico per il bambino/ragazzo e il nucleo famigliare; raccolta dati per la ricerca clinica. "Molti bambini e ragazzi con patologie complesse necessitano di visite ad intervalli regolari per monitorare la progressione della malattia ed eventualmente introdurre azioni correttive riabilitative o terapeutiche - dichiara il professore Eugenio Mercuri, direttore del dipartimento della salute della donna, del bambino e di sanità pubblica della fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs -. Il progetto Contactless ci permette di stare al loro fianco anche a distanza nel percorso riabilitativo e di valorizzare l’approccio multidisciplinare in remoto grazie ad un piano assistenziale condiviso". (segue) (Com)