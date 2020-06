Germania: deputati SpD respingono piano ministro Interno per riforma diritto asilo Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) al Bundestag ha respinto i piani del ministro dell'Interno, Horst Seehofer, per la riforma del diritto dell'Ue in materia di asilo. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, i deputati della SpD contestano uno dei pilastri del progetto di Seehofer, l'introduzione di controlli preliminari sulla validità delle richieste di protezione internazionale da svolgere alla frontiere esterne dell'Ue. Per i socialdemocratici, l'intera procedura di asilo, compreso il rimpatrio, deve invece svolgersi in centri per i migranti nel territorio dell'Ue, non necessariamente ai confini. Inoltre, la riforma della disciplina europea dovrebbe essere basata sulla normativa in materia di asilo in vigore in Germania. La SpD propone poi di evitare il sovraffollamento dei centri per i migranti stabilendo un tetto massimo a capienza e periodo di soggiorno. La redistribuzione “solidale” dei rifugiati tra gli Stati membri dell'Ue dovrebbe avvenire soltanto qualora la richiesta di protezione internazionale sia stata completata con successo. I paesi europei che non intendono accogliere i profughi potrebbero fornire “materiale equivalente o servizi per il personale” impegnato nella valutazione delle domande di asilo. A febbraio scorso, il governo federale ha presentato il progetto per la riforma del sistema europeo di asilo. L'iniziativa prevede che quanti non sono idonei a ottenere la protezione internazionale debbano essere respinti direttamente alle frontiere esterne dell'Ue. Un richiedente asilo dovrebbe essere assegnato uno Stato membro dell'Ue soltanto in caso di esito positivo dei controlli preliminari. Alla proposta hanno collaborato il ministero dell'Interno, guidato Seehofer che è un esponente dell'Unione cristiano-sociale (Csu), e il dicastero degli Esteri retto da Heiko Maas, membro della SpD. Tuttavia, i deputati socialdemocratici non condividono tale risultato, affermando che le verifiche ai confini esterni dell'Ue sono “non soltanto prive di solidarietà, ma anche disumane e non praticabili”. (Geb)