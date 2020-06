Bosnia: Dzaferovic riceve ministro albanese Cakaj, "relazioni bilaterali eccellenti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente musulmano della presidenza tripartita bosniaca, Sefik Dzaferovic, ha ricevuto oggi a Sarajevo il ministro degli Esteri dell'Albania, Gent Cakaj. Secondo quanto riporta la stampa bosniaca, nel corso del colloquio è stato ribadito che i due paesi vedono dei rapporti bilaterali eccellenti e senza questioni aperte. I due interlocutori hanno osservato che esiste spazio per un ulteriore sviluppo della cooperazione economica, in particolare nel settore del turismo. A tale proposito Dzaferovic ha ricordato che la presidenza tripartita, nel corso dell'ultima seduta, ha dato il proprio consenso alla firma dell'accordo di cooperazione economica tra Bosnia-Erzegovina e Albania. Nel corso dell'incontro è stato affrontato anche il tema delle infrastrutture di collegamento fra i due paesi, in particolare lungo la direttrice Sarajevo-Podgorica-Tirana. Dzaferovic e Cakaj hanno infine discusso la possibilità di aprire le rispettive ambasciate a Sarajevo e a Tirana. (Seb)