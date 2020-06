Argentina: spionaggio illegale, agenti ammettono consegna documenti a collaboratore di Macri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due agenti dei servizi segreti dell'Argentina (Agencia Federal de Inteligencia - Afi), indagati per spionaggio illegale durante il governo dell'ex presidente Mauricio Macri (2015-2019), hanno ammesso di aver tenuto diversi incontri all'interno del palazzo presidenziale (Casa Rosada) con uno stretto collaboratore dell'allora capo di Stato al quale avrebbero consegnato rapporti su operazioni irregolari. E' quanto trapelato oggi alla stampa da fonti investigative, che danno conto dei registri di ingresso della Casa Rosada, che confermerebbero almeno 12 visite da parte delle due spie effettuate tra i mesi di maggio del 2018 e gennaio del 2019. Gli ingressi registrati fanno riferimento a visite all'ufficio dell'allora coordinatore della documentazione presidenziale, Susana Martinengo, uno stretto collaboratore di Macri, alla quale veniva rilasciata la documentazione relativa alle operazioni illegali in corso. Lo stesso avvocato difensore dei due agenti sotto inchiesta ha dichiarato oggi in un'intervista rilasciata all'emittente "Radio Rivadavia" che Martinengo avrebbe affermato in un'occasione che "quei documenti potevano interessare più in alto", affermazione che gli agenti interpretarono come riferita al presidente. (segue) (Abu)