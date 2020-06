Sicurezza: Corsetti (Pd) scrive a sindaco e prefetto, intervenire presto su movida (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E sebbene la stampa locale riporti spesso la notizia di controlli effettuati nel weekend - continua Corsetti -, gli stessi non sembrano essere incisivi o comunque non se ne vedono gli effetti dal momento che appare del tutto evidente, a chiunque abiti o si incammini per le zone della movida, il mancato rispetto delle regole in tema di sicurezza sanitaria, sia circa l'uso delle mascherine sia per il distanziamento e il divieto di assembramento. Tale situazione appare ancora più grave se si considera che il servizio di controllo viene effettuato dalla Polizia locale in regime di lavoro straordinario durante le ore notturne, suscitando il disappunto della collettività che non ne vede i benefici ma solo i costi. Chiedo, dunque, alla sindaca e al prefetto di attivarsi urgentemente al fine di organizzare un'attività di controllo effettiva e continuativa nelle zone della movida con le dovute sanzioni delle condotte illecite nonché un'azione di sensibilizzazione dei gestori dei locali pubblici affinché adottino ogni accorgimento e comportamento utile a favorire la corretta fruizione degli spazi e ad evitare il verificarsi di azioni disturbative nei confronti dei residenti o ai danni del patrimonio pubblico e al decoro della città". (Com)