Credito: Lega, nostra proposta legge su stop chiusure unilaterali conti correnti

- Le banche non potranno più chiudere i conti correnti in attivo contro la volontà dei correntisti. Lo prevede un disegno di legge della Lega, a prima firma del senatore Armando Siri. "Le chiusure unilaterali dei conti correnti, oltre che ingiuste, costituiscono un oggettivo impedimento a rispettare gli obblighi imposti dallo Stato in materia di transazioni finanziarie. La normativa vigente infatti impone che stipendi e pensioni possano essere versati solo tramite conto corrente, così come solo tramite conto corrente possono essere versate la maggior parte delle imposte. Stesso principio vale - si legge in una nota - per le transazioni d'impresa, perché anche le fatture possono essere pagate solo tramite conto corrente. La chiusura unilaterale del conto corrente ostacola quindi il rispetto delle norme, realizzando un enorme pregiudizio nei confronti dei cittadini. Il nostro disegno legge tutela le persone dallo strapotere di certi istituti di credito, impedendo alle banche di recedere dal contratto o di rifiutare l'apertura di conti correnti senza che vi sia un motivo grave, qualora i saldi risultino in attivo". (Com)