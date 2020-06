Usa: scorte commerciali diminuite più del previsto ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scorte commerciali degli Stati Uniti sono diminuite più del previsto nel mese di aprile a causa dell’impatto della pandemia di Covid-19 sulle importazioni. Lo riferisce il dipartimento del Commercio in una nota, secondo cui gli inventari delle imprese sono diminuiti dell'1,3 per cento ad aprile dopo essere calati dello 0,3 per cento a marzo, mentre le scorte al dettaglio sono crollate del 3,7 per cento ad aprile rispetto al 3,3 per cento previsto. Le scorte di autoveicoli sono diminuite dell'8,4 per cento, quelle al dettaglio – escluse le automobili – dell'1,1 per cento. La scorsa settimana il National Bureau of Economic Research (Nber) ha dichiarato che l'economia Usa è scivolata in recessione a febbraio per la prima volta dopo 128 mesi.(Nys)