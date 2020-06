© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto sulle intercettazioni e sulle sospensioni processuali arriva nell'Aula del Senato e il governo sarebbe intenzionato a porre la questione di fiducia. La richiesta dovrebbe arrivare entro questa sera mentre le dichiarazioni di voto sarebbero previste per domani mattina. Il provvedimento, dopo l'approvazione al Senato, passerà alla Camera per il via libera definitivo. (Rin)