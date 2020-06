Fase 3: Boccia, quello su assistenti civici dibattito che non c'entrava nulla con la sostanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello sugli assistenti civici è stato "un dibattito un po' schizofrenico che non c’entrava nulla con la sostanza". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, a Skytg24. "Gli assistenti civici esistono da oltre 20 anni", ha continuato l'esponente dell'esecutivo, "non sono mai state guardie, ma volontari esattamente come i medici, gli infermieri, gli operatori socio-sanitari, saranno più di 2.300, che con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte premieremo e ringrazieremo la prossima settimana". (Rin)