Casamonica: Crippa (M5s), successo Stato contro criminalità e cultura illegalità

- Il capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera, Davide Crippa, in una nota dichiara: "Esprimiamo soddisfazione e rivolgiamo le nostre congratulazioni alle forze dell’ordine e alla direzione distrettuale antimafia che, oggi, con 'Noi proteggiamo Roma', hanno compiuto un’importante operazione contro i Casamonica, assestando un duro colpo al clan, con il sequestro di ben 20 milioni di euro, fra cui una villa con piscina, e numerosi arresti. Quest’intervento rappresenta un’importante successo dello Stato contro la criminalità e la cultura dell’illegalità, e un segnale chiaro per Roma e per tutto il Paese". (Com)