Lombardia: da Regione 250mila euro per ripristino viabilità strada "sebina occidentale"

- Ammonta a 250mila euro lo stanziamento deciso da Regione Lombardia per far fronte ai lavori di ripristino della SPì ex strada statale 469 "Sebina occidentale", a Riva di Solto (Bergamo). Dalla fine di maggio è chiusa al traffico perché minacciata dal rischio di una frana di oltre 2.000 metri cubi di materiale posto a 175 metri di altezza. I lavori di ripristino, in buona parte già progettati per un costo complessivo di quasi 415mila euro, verranno eseguiti con la modalità della somma urgenza per permettere il ritorno alla normale viabilità il prima possibile. Si tratterà di un lavoro in più fasi: le prime serviranno per una messa in sicurezza preventiva e una iniziale riapertura della Sebina, eventualmente a senso alternato. Con le ultime due fasi si completeranno tutti i lavori di ripristino e di messa in sicurezza. "Benché la strada in questione sia di competenza della Provincia di Bergamo e in parte del Comune di Riva di Solto - commenta l'assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni - su cui insiste la frana, abbiamo deciso in via eccezionale di farci carico come Regione di buona parte del costo degli interventi necessari. In particolare, abbiamo ritenuto doveroso venire incontro alle esigenze della popolazione locale, già penalizzata dalla situazione di emergenza sia dal lato sanitario che da quello economico. Ricordo che la cosiddetta 'Rivierasca' mette infatti in collegamento il basso e l'alto Lago d'Iseo, una meta turistica che negli ultimi anni ha conosciuto un vero boom di presenze". (segue) (Com)