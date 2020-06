Lombardia: da Regione 250mila euro per ripristino viabilità strada "sebina occidentale" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Regione Lombardia - aggiunge l'assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilita' sostenibile, Claudia Maria Terzi - assicura una volta di più la propria vicinanza alla Bergamasca intervenendo per riportare la normalità sulla 'Rivierasca', facendo uno sforzo significativo che va al di là delle competenze dirette. In questo modo contribuiamo a sanare il prima possibile quella che si configura come una vera e propria ferita del territorio sebino. Ripristinare la viabilità ordinaria su un asse di collegamento cosi' importante come la Sebina occidentale significa dare sollievo all'economia della zona, anche in vista di una ripresa dei flussi turistici. Ringrazio il collega Foroni per la sensibilità dimostrata". I lavori finanziati prevedono tra l'altro l'intervento preliminare di disgaggio, ossia la rimozione di tutti i massi in posizione instabile a rischio di distacco e caduta, la demolizione delle parti di roccia di dimensioni maggiori, la discarica del materiale franoso e quindi la posa delle reti in aderenza e di quelle paramassi. (Com)