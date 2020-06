India-Pakistan: Nuova Delhi protesta per “rapimento e tortura” di suoi funzionari a Islamabad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'incaricato d'affari del Pakistan a Nuova Delhi, Haider Shah, è stato convocato oggi dal ministero degli Esteri indiano, che ha protestato per "la questione del rapimento e della tortura di due funzionari dell'ambasciata dell'India a Islamabad da parte delle agenzie di sicurezza pakistane". Lo riferisce un comunicato del dicastero. I due funzionari "sono stati rapiti con la forza dalle agenzie pakistane il 15 giugno 2020 e tenuti in custodia illegale per più di dieci ore. Sono stati rilasciati solo dopo un forte intervento dell'ambasciata dell'India a Islamabad e del ministero degli Esteri a Delhi", si legge nella nota. "I due funzionari indiani sono stati sottoposti a interrogatori, torture e aggressioni fisiche con conseguenti gravi ferite. Sono stati ripresi in video e costretti ad accettare una serie di accuse fittizie e inventate. Il veicolo dell'ambasciata, su cui viaggiavano, è stato ampiamente danneggiato", prosegue il testo. Il governo indiano "condanna fermamente e deplora l'azione delle autorità pakistane al riguardo", definendola "premeditata, grave e provocatoria" e aggiungendo che è stata "preceduta da un'intensificata sorveglianza, molestie e intimidazioni al personale dell'ambasciata negli ultimi giorni".