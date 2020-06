India-Pakistan: Nuova Delhi protesta per “rapimento e tortura” di suoi funzionari a Islamabad (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Nuova Delhi l’azione è stata concepita “per ostacolare e interrompere il normale funzionamento dell’ambasciata indiana a Islamabad”. Il comunicato denuncia la violazione della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e del Codice di condotta per il trattamento del personale diplomatico/consolare in India e Pakistan, firmato dalle parti nel 1992 e riaffermato nel 2018. Inoltre, viene espressa preoccupazione “per il fatto che le agenzie pakistane hanno minacciato di danneggiare fisicamente altri funzionari” e viene ricordato che il Pakistan è responsabile della sicurezza dell’ambasciata indiana. “Tali continue azioni unilaterali da parte del Pakistan, finalizzate ad aumentare le tensioni, non riusciranno a distogliere l’attenzione dalla questione centrale delle continue attività ostili del Pakistan e della sponsorizzazione del terrorismo transfrontaliero contro l’India”, si legge nella conclusione. (Inn)