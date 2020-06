Coronavirus: Gallera, situazione epidemiologica in Lombardia migliora, ma ci prepariamo a seconda ondata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione epidemiologica in Regione Lombardia sta migliorando ma ci si sta preparando a una possibile seconda ondata". L'assessore al welfare Giulio Gallera spiega così, a margine del consiglio regionale a Palazzo Pirelli, il piano approvato oggi in giunta regionale sul rafforzamento delle terapie intensive sul territorio. "La situazione epidemiologica sta migliorando fortunatamente, il numero dei positivi rimane ancora abbastanza alto, ma perché noi stiamo andando a ricercarli attraverso le campagne sierologiche facendo un numero molto più ampio di tamponi anche a tutti i contatti di casa o coloro che devono essere ricoverati per un intervento ospedaliero, quindi emergono a volte positività debolii e vecchie non relative a problemi che stanno sorgendo adesso", ha assicurato Gallera. "Tuttavia - ha aggiunto l'assessore - noi ci stiamo preparando senza sosta a un'eventuale recrudescenza e seconda ondata del virus, sia dal punto di vista del territorio, con un piano che predisporremo, con infermieri di famiglia, potenziamento delle Usca e telemedicina, sia oggi con il piano di implementazione delle terapie intensive che passa da 861 a 1446 posti, più 704 di subintensiva. La sfida è fare in modo che questa capacità di ricevere e gestire i pazienti Covid possa coesistere con le altre patologie perché durante la grande emergenza abbiamo dovuto limitare fortemente tutti gli altri interventi". "Abbiamo individuato 17 ospedali che sono punti di riferimento dove verranno incrementati i posti in terapia intensiva e i posti letto nelle pneumologie, nel livello 1. Nel livello 2 le fiere di Milano Bergamo rientrano in questo grande piano di 300 posti in terapia intensiva e poi via via gli altri ospedali", ha concluso Gallera, (Rem)