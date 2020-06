Fase 3: Boccia, al lavoro per trasformare gran parte termini ordinatori in perentori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su un possibile, nuovo scostamento di bilancio chiesto dal governo alle Camere, il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia ha osservato: "Vediamo, non si esclude nulla. C'è, poi, un decreto sulle semplificazioni che raccoglierà gran parte dei contributi arrivati da questi incontri agli Stati generali dell'economia". Intervistato da Skytg24, l'esponente dell'esecutivo ha proseguito: "Stiamo proponendo con Regioni e Comuni la trasformazione di gran parte dei termini ordinatori in perentori. Vogliamo arrivare lì ed arrivarci uniti, è lo sforzo che stiamo facendo in questo ore". (Rin)