Casamonica: tra i beni sequestrati anche villa roccaforte clan

- Tra i beni sequestrati questa mattina al clan Casamonica di Roma ci sono sette immobili della Capitale, tra cui le ville di Via Flavia Demetria 90 e Via Roccabernarda 8, il villino di Via Lunano 25 ed altri ubicati a Monterosi (Vt) e San Cesareo (Rm). Compaiono, inoltre quote di 5 società di capitali, le quote di una di persone e una ditta individuale. Sigilli apposti anche a interi complessi aziendali di cui una stazione di servizio, a San Cesareo, e un bar tabacchi, ubicato a Montecompatri. Sequestrato un contratto di concessione del godimento di un complesso immobiliare, con diritto di acquisto (rent to buy) e 140 rapporti finanziari con vari Istituti di credito. Tra i beni immobili sequestratati gli investigatori evidenziano la villa di via Roccabernarda 8, unico immobile nella roccaforte storica della famiglia Casamonica ancora in possesso del clan, situato nella adiacenze delle due ville di via Roccabernarda 15 e 14/16, già confiscate nel 2009 a Giuseppe Casamonica, e destinate dalla regione Lazio a parco pubblico denominato "Il parco della legalità" e a centro polivalente dell'Associazione nazionale Genitori Soggetti Autistici.(Rer)