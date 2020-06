Frosinone: presentata nuova flotta tpl, bus euro 6 cabina cardioprotetta e telecamere interne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contestualmente all'inaugurazione della fermata Tav nella stazione di Frosinone, avvenuta domenica 14 giugno, l'amministrazione Ottaviani ha presentato la nuova flotta del trasporto pubblico locale, interamente composta da mezzi euro 6, gestita da Cialone tour Spa. "Dal 15 giugno - si legge in una nota - il concessionario ha inserito, all'interno della programmazione delle corse delle proprie linee, sei navette in corrispondenza degli orari sia dei treni superveloci, sia dei regionali più frequentati. I singoli bus sono dotati di cabina cardioprotetta con defibrillatore, telecamere interne, geolocalizzazione e app che, in diretta, comunica all'utenza l'arrivo del mezzo, con i relativi orari di tutte le linee. La tabella dei percorsi delle navette del tpl, dunque, è stata aggiornata in modo da poter coincidere con le partenze e gli arrivi dei treni che, con la fermata Tav, sosteranno a Frosinone, diventando, quindi, appetibili, anche per coloro che dovessero provenire dall'Agro Pontino, dall'Abruzzo e dal circondario della provincia di Frosinone". (segue) (Com)