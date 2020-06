Trasporto aereo: coronavirus, Egyptair perde oltre 60 milioni di dollari al mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di bandiera egiziana Egyptair perde un miliardo di sterline egiziane al mese (circa 62 milioni di dollari) dallo scorso aprile a causa della crisi del coronavirus. Lo ha detto oggi il presidente del vettore aereo, Roshdy Zakaria, in una conferenza stampa congiunta televisiva con il ministro dell'Aviazione civile, Mohamed Mannar. Quest’ultimo ha rivelato che il vettore aereo sta cercando di ottenere un prestito del valore di 3 miliardi di sterline egiziane (corrispondenti a 185 milioni di dollari circa) per adempiere gli impegni ed obblighi internazionali della compagnia. Egyptair, peraltro, è stata costretta a rinviare l’arrivo di alcuni aerei acquistati prima dello scoppio della pandemia. Alla fine di marzo, il governo dell’Egitto ha sospeso i voli internazionali nell'ambito della serrata anti-coronavirus. Egyptair opera da allora con voli cargo e collegamenti interni per coprire, almeno, il costo dei servizi di base. Domenica scorsa, 14 giugno, Mannar ha annunciato una ripresa parziale del traffico aereo. "Il traffico merci ha registrato un notevole aumento nell'ultimo periodo, perché gli aerei passeggeri sono stati utilizzati anche nei voli cargo", ha affermato il ministro. "I tassi di occupazione (dei velivoli) probabilmente oscilleranno tra il 20 e il 30 per cento con la ripresa del traffico aereo, per poi salire al 50 per cento entro la fine dell'anno", ha dichiarato Zakaria. Per quanto riguarda i controlli sanitari a bordo, Mannar ha rivelato che i posti saranno assegnati per isolare qualsiasi caso che presenti - eventualmente - dei sintomi della Covid-19, con sistemazioni “speciali” per i passeggeri affetti da malattie croniche. (Cae)