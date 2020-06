Milano: Comune approva cinque nuove aree pedonali da largo Treves a via delle Forze Armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Largo Treves, via delle Forze Armate, piazza Giovine Italia, piazza San Materno e via Santa Tecla. Sono cinque le nuove aree pedonali approvate dalla Giunta nell'ambito del piano di allargamento degli spazi pubblici destinati alle attività commerciali che porterà nei quartieri nuovi luoghi da vivere in sicurezza e nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale, tassello della strategia Strade aperte e più in generale del piano Milano 2020. Le località dei diversi interventi sono state individuate in base alle richieste arrivate in queste settimane dai commercianti nell'ambito delle nuove procedure semplificate per l'occupazione suolo pubblico, che prevedono la possibilità di posizionare tavolini, sedie, ombrelloni su strade, marciapiedi, aree verdi. In base alle richieste pervenute, nelle prossime settimane potranno essere individuate ulteriori località dove applicare analoghi provvedimenti, ad esempio in via Ascanio Sforza, o istituire zone 30 o strade residenziali con limite di velocità a 10 km/h. "Questi interventi rientrano nel progetto 'Strade Aperte' che ridisegna gli spazi pubblici a partire dalla mobilità dolce - dichiarano gli assessori Pierfrancesco Maran (Urbanistica) e Marco Granelli (Mobilità) -. Se da un lato consentiamo ai commercianti di recuperare aree preziose in prossimità della propria attività anche laddove la larghezza dei marciapiedi non lo consente, dall'altro liberiamo spazio pubblico importante, offrendo ai cittadini nuove opportunità di vivere all'aperto nel proprio quartiere, riscoprire strade, piazze e giardini entro 15 minuti a piedi da casa". (segue) (Com)