Milano: Comune approva cinque nuove aree pedonali da largo Treves a via delle Forze Armate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta ha quindi approvato la pedonalizzazione temporanea di largo Treves (nel tratto tra via Solferino e via Palermo), via delle Forze Armate (nel tratto compreso tra via Cerani, via Giannella e via Dalmine ), piazza Giovane Italia, piazza San Materno (nel tratto tra via Accademia e la chiesa di S. Maria al Casoretto) e via Santa Tecla. Le nuove aree pedonali istituite saranno in vigore n 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, fino al termine del periodo emergenziale, oggi definito al 31 ottobre 2020. Sarà comunque garantito il transito e la sosta di mezzi di soccorso, di emergenza e di polizia, di veicoli in supporto ad eventi e quelli adibiti alla pulizia e manutenzione stradale. I lavori per la posa di pedane o altre modalità di protezione, nonché per la modifica della segnaletica stradale orizzontale e verticale saranno a carico degli esercenti, che potranno in larga parte dedurne le spese attraverso i contributi messi a disposizione dal bando "Safe Working" della Regione Lombardia. In città sono quasi 700 le attività commerciali che hanno già ottenuto la concessione per l'occupazione del suolo pubblico attraverso la nuova procedura semplificata che prevede la gratuità della COSAP fino al 31 ottobre, per un totale di oltre 21.000 mq di aree concesse, soprattutto in Municipio 1 e Municipio 3. Circa 1.900 le istanze protocollate ad oggi: le richieste sono arrivate da bar, ristoranti e pizzerie, ma c'è anche il caso di una farmacia e di una libreria, di un fruttivendolo. (Com)