Coronavirus: gruppo Lombardia Lega, opposizione strumentalizza tragedia

- “Regione Lombardia ha sempre ascoltato e si è costantemente rapportata con il personale sociosanitario. Inutile ribadire ancora una volta come ci siamo ritrovati ad affrontare una crisi sanitaria di proporzioni mai viste nel recente passato e che abbiamo dovuto affrontare da soli, senza un serio sostegno da parte del governo centrale. Suonano quindi grotteschi gli attacchi dei consiglieri dell’opposizione di M5s e Pd, che per l’ennesima volta puntano il dito contro Regione Lombardia, 'dimenticandosi' del mancato aiuto da parte del loro governo, anche per quanto riguarda i Dpi: ci siamo trovati sprovvisti dei dispositivi di protezione, a partire dalle mascherine, a causa dell’incapacità di Conte e dei suoi ministri. Senza dimenticarci la 'genialata' di Di Maio, che pochi giorni prima di Codogno, e poi che eravamo in emergenza internazionale, ha regalato le mascherine alla Cina. Sono loro che vengono a farci la morale? Dovrebbero solo stare zitti”. Così una nota del Gruppo Lega in Regione Lombardia, in risposta agli attacchi delle opposizioni. “Se c’è qualcuno che ha sottovalutato qualcosa – conclude la nota – è il governo centrale che ci ha lasciati soli e i consiglieri di M5S e Pd che anziché difendere la Lombardia, fanno gli interessi dei loro partiti”. (com)