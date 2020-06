© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Artigiani, commercianti e piccoli imprenditori sono in grande difficoltà, mentre il paese è ancora fermo e non si accennano segnali di ripartenza. Così in una nota il presidente nazionale della Federazione autonoma delle piccole imprese (Fapi), Gino Sciotto. “Serve uno shock economico vero: più soldi per le famiglie e meno tasse per le imprese", ha detto. (Com)