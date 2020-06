Ue: Consiglio Difesa, rafforzare azione antiterrorismo in Medio Oriente, Sahel e Balcani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le conclusioni del Consiglio sottolineano il ruolo svolto dagli esperti dell'Ue in materia di antiterrorismo e sicurezza e la necessità di rafforzare ulteriormente questa rete, nonché l'importanza dei dialoghi antiterrorismo dell'Ue con paesi terzi e organizzazioni internazionali, quali strumenti chiave per l'azione esterna dell'Ue in materia di antiterrorismo. Le conclusioni evidenziano i principi chiave dell'approccio dell'Ue nella lotta al terrorismo, compresa l'importanza dei diritti umani e dello stato di diritto e un'attenzione particolare alla prevenzione della radicalizzazione che porta all'estremismo violento e al terrorismo. Inoltre, nelle conclusioni si affronta anche il tema dell'abuso di Internet e le nuove tecnologie a fini terroristici, nonché la necessità di tagliare le fonti di finanziamento del terrorismo. Infine, il Consiglio sottolinea ulteriormente la necessità di promuovere la cooperazione internazionale rafforzando i suoi partenariati strategici e il suo impegno multilaterale. (Beb)