M5s: Perego (FI), Di Maio riferisca in Aula, neutralità imbarazza Italia

- Matteo Perego, deputato di Forza Italia e membro della commissione Difesa, evidenzia: "Già nel 2018, dentro e fuori dal Parlamento, a seguito anche dell'attività svolta da Forza Italia per e con le associazioni italo-venezuelane, avevamo chiesto al Movimento cinque stelle spiegazioni in merito all'atteggiamento del governo italiano rispetto alla dittatura di Maduro e incalzammo l'allora ministro degli Esteri a prendere posizioni nette e chiare. Rinnoviamo quindi l'invito", continua il parlamentare in una nota, "al ministro Di Maio di riferire in Parlamento per giustificare una neutralità che imbarazza l'Italia di fronte al resto del mondo". (Com)