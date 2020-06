Sicurezza: Rossi (Ugl Roma), giunta capitolina garantisca incolumità cittadini al centro storico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ermenegildo Rossi, segretario della Ugl di Roma e provincia, chiede che la giunta capitolina garantisca l'incolumità di cittadini e visitatori del centro storico di Roma. In una nota Rossi spiega: "Ennesima rapina nel centro della capitale: ieri intorno alle 13 una donna di 52 anni è stata derubata dell'orologio e della borsa da due malviventi scesi da uno scooter in via Santa Sabina, in pieno centro a Roma, il tutto avviene a poche ore da un'altra rapina choc in zona San Giovanni in Laterano, dove un uomo di 42 anni è stato aggredito da 6 persone mentre prelevava al bancomat, venendo prima malmenato con calci e pugni e poi rapinato. Finisce il lockdown - prosegue - e ricominciano le rapine, non è possibile che il centro di una Capitale europea sia così pericoloso, come pensa il sindaco Raggi di attirare visitatori se non si riesce a garantire la sicurezza nemmeno nelle zone più turistiche? La criminalità a Roma - conclude - ormai è un problema macroscopico e diffuso, la giunta faccia qualcosa per garantire l'incolumità di cittadini e visitatori altrimenti sarà ancora più difficile rilanciare il turismo nella Capitale, settore che in questo momento ha bisogno di scelte e decisioni coraggiose". (Com)