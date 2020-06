Bolivia: Tribunale supremo elettorale presenta denuncia per frode nelle elezioni del 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale supremo elettorale della Bolivia (Tse) ha presentato una denuncia penale contro i presunti autori, complici e mandanti della frode occorsa durante le elezioni del 20 di ottobre del 2019, che hanno portato alle dimissioni dell'ex presidente Evo Morales. Lo ha annunciato il presidente del Tse, Salvador Romero, in un'intervista rilasciata all'emittente "Pat". "Abbiamo presentato la denuncia la settimana scorsa dopo un'attenta valutazione dei probabili tipi di delitto che sarebbero stati commessi", ha dichiarato Romero, che non ha specificato tuttavia contro chi è diretta la denuncia. Tra i reati denunciati dal Tse, si legge in una nota dello stesso tribunale, figurano la "falsificazione di documenti", il "sabotaggio informatico", e l'"alterazione di risultati", oltre alla "corruzione" e alla "violazione dei doveri d'ufficio". (segue) (Brb)