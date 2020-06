Bolivia: Tribunale supremo elettorale presenta denuncia per frode nelle elezioni del 2019 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa del Tse è stata aspramente criticata dall'ex presidente Morales, che ha denunciato l'ennesimo tentativo del governo del presidente ad interim Jeanine Anez di "bandire" il suo partito, il Movimento al socialismo (Mas) dalle prossime elezioni. "Con l'obiettivo di bandire il Mas, il governo de facto ha esercitato pressioni sul Tse affinché presenti una denuncia su una frode inesistente", ha scritto Morales. L'ex presidente ha quindi ricordato che "tutto il mondo è in possesso di rapporti indipendenti e irrefutabili che dimostrano che abbiamo vinto legalmente le elezioni del 2019". Il riferimento è al recente rapporto pubblicato dal "New York Times" dove si conclude che non sussistono prove di un'alterazione del risultato elettorale; conclusioni in linea con un precedente studio elaborato anche da tecnici del Massachusetts Institute of Technology (Mit). (segue) (Brb)