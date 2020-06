Innovazione: Mollicone (Fd'I), incalzato Facebook su sovranità digitale, diritto d'autore, web tax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel corso delle audizioni in commissione Cultura sulla commissione d'inchiesta sulla disinformazione abbiamo posto a Facebook la necessità di una regolamentazione dell'algoritmo dei social network che possa coniugare la libertà d'espressione e di stampa, così da garantire la sovranità digitale nazionale". Così il capogruppo in commissione Cultura e responsabile Innovazione di Fratelli d'Italia Federico Mollicone. "Le risposte di FB - ha proseguito il deputato - sono state vaghe e non documentate. Facebook ha riconosciuto che, dopo i casi del giornalista Giustino, degli account su cui è stata recentemente emessa una sentenza di rigetto di un ricorso e sugli errori dell'intelligenza artificiale, è necessaria l'emanazione di una legge quadro sulla sovranità digitale, che faccia rispettare la legge italiana alle piattaforme digitali, vere e proprie 'nazioni digitali'. Facebook riconosce finalmente che l'inquietante sospensione dell'account di Giustino per aver criticato il governo autoritario di Erdogan è stata un errore, dove sul fatto avevamo presentato anche un'interrogazione col collega Sensi, su cui aspettiamo ancora una risposta. La scelta dei fact-checker deve essere fatta nel segno della neutralità e dell'indipendenza: nonostante questo, Facebook ha scelto, nel progetto Facta, si è affidata a 'Pagella politica', che partecipa all'imparziale task force sulle fake news alla Presidenza del Consiglio e che spesso ha attaccato componenti dell'opposizione politica. Ci chiediamo, quindi, se realmente Pagella Politica sia terza e neutrale politicamente". (segue) (Ren)