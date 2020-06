Innovazione: Mollicone (Fd'I), incalzato Facebook su sovranità digitale, diritto d'autore, web tax (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Servono - ha aggiunto Mollicone - come abbiamo detto in audizione incalzando Facebook, regole nuove per affrontare la 'piazza' pubblica dei social network, altrimenti si rischia, come avvenuto, un'inedita forma di compressione dei diritti fondamentali garantiti in materia di libertà di stampa e d'opinione, con cancellazioni di account, anche giornalisti, senza adire le sedi giudiziarie o ordinistiche. Le condizioni d'uso delle piattaforme sono confliggenti con le 'costituzioni nazionali'. Ci auguriamo che Facebook possa, come ha detto in audizione, garantire questi diritti fondamentali armonizzando le proprie condizioni d'uso alle leggi nazionali, garantendo anche il diritto d'autore e i diritti connessi. Abbiamo posto, infine, la necessità di una web tax nei confronti delle piattaforme digitale che possa, finalmente, ristabilire un meccanismo fiscale equo nei confronti degli "over-the-top" che, spesso, con complessi e bizantini strumenti, riescono ad eludere i tributi nazionali", ha concluso l'esponente di Fd'I. (Ren)