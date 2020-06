Trasporto aereo: sindacati, governo faccia chiarezza su gestioni e appalti aeroporti e ridisegni sistema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito del rilancio del settore del trasporto aereo "si faccia immediatamente chiarezza sulla gestione delle concessioni aeroportuali e sugli appalti all’interno degli aeroporti" Lo chiedono in una nota unitariamente le segreteria nazionali Filt Cgil, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo evidenziando che "per anni i gestori aeroportuali hanno incamerato enormi profitti a discapito delle altre imprese del settore e dei lavoratori di tutta la filiera, dedicandosi inoltre alla pratica degli accordi co-marketing". "Questi accordi - proseguono le organizzazioni sindacali - hanno favorito la deregolamentazione del mercato, creando di fatto condizioni che hanno causato la perdita di migliaia di posti di lavoro e pratiche di sottoccupazione". "Il Governo – chiedono infine Filt Cgil, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo - faccia chiarezza e ridisegni il sistema aeroportuale secondo le esigenze del Paese, dei cittadini, dei passeggeri e dei lavoratori e non degli interessi di una sola parte". (Com)