Casamonica: investigatori, clan stabiliva legame a vita con vittime usura

- Le dichiarazioni rese dai collaboratori, tutte coincidenti sul tema dell'utilizzo del metodo mafioso, dell'individuazione di un effettivo potere di intimidazione manifestato dal clan e sulle condizioni di assoggettamento delle vittime rendevano fertile il terreno per le attività quali usura, estorsione, esercizio abusivo di attività finanziaria e intestazione fittizia di beni. Condizioni per le quali, le vittime negavano il loro stato anche di fronte alle evidenze. Situazioni che, secondo gli inquirenti, dimostrano come, le persone offese, una volta ricevuto un prestito dai Casamonica, "non riescono più a sottrarsi alle richieste di denaro da parte degli indagati, stabilendo, di fatto, 'un legame a vita' con i creditori". Le risultanze investigative hanno evidenziato, infatti, l'aumento degli interessi in caso di omesso pagamento delle rate nonché le gravi minacce e intimidazioni dirette al recupero del credito, attuate mediante uno schema di azione ampiamente noto e collaudato, già emerso nei numerosi processi celebrati nei confronti degli appartenenti al clan Casamonica. Schema che è stato posto in essere indifferentemente da ciascuno dei partecipi al sodalizio con la finalità di costringere la vittima, in caso di ritardo, a corrispondere, a titolo di interesse, somme sempre più elevate, in modo da impedire la restituzione del capitale e tenere gli usurati in uno stato di totale soggezione e asservimento.(Rer)