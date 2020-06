Ue: Sassoli ricorda attivista egiziana per diritti civili Sarah Hijazi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha ricordato, con un post su Facebook, l'attivista egiziana per i diritti civili Sarah Hijazi, morta suicida in Canada il 14 giugno a seguito dei traumi riportati durante il periodo di detenzione in Egitto. Sassoli ha riportato alcune delle ultime parole di Hijazi: "Sono troppo debole per resistere, perdonatemi" e ha ricordato la sua vita. "Arrestata, torturata e stuprata in carcere in Egitto per aver sventolato la bandiera arcobaleno durante un concerto, l'attivista per i diritti civili Sarah Hijazi, 30 anni, solo dopo forti pressioni internazionali era stata scarcerata e viveva in esilio in Canada", ha scritto Sassoli. "Ma l'atrocità delle violenze subite l'aveva segnata per sempre. E così, purtroppo, Sarah si è tolta la vita", ha sottolineato. "La sua tragica fine è per le istituzioni di ogni paese e di ogni libera comunità un ammonimento in più: non esiste buona politica che non metta al centro della propria azione i diritti, e l'Europa sarà sempre dalla parte della dignità e della libertà delle persone contro ogni forma di discriminazione. Anche nel nome di questa ragazza egiziana sorridente che sognava un mondo migliore, ma è stata umiliata e annientata nel pieno della vita", ha concluso Sassoli. (Beb)