Speciale infrastrutture: Abruzzo, Marsilio, potenziata rete ospedaliera per emergenza Covid-19 e individuate opere strategiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è riunita ieri a palazzo Silone, a L'Aquila, la giunta regionale presieduta dal presidente Marco Marsilio per l'adozione di numerosi provvedimenti. Su iniziativa del presidente Marsilio, la giunta ha accolto, su volontà espressa dai Comuni interessati, la modifica della tipologia dell'intervento per gli impianti di risalita derivante dalla programmazione delle risorse residue del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Area infrastrutture – che ha assegnato alla Regione Abruzzo l'importo complessivo di 24 milioni di euro. Di questi - si legge in una nota - 6 milioni inizialmente erano previsti per il collegamento delle località Ovindoli Monte Magnola, Rocca di mezzo e Campo Felice. La giunta, modificando la D.G.R. n°83 del 2018 ha approvato una modifica dell'intervento che diventa: "Mobilità, viabilità e parcheggi nel territorio di Ovindoli - Rocca di Mezzo- Rocca di Cambio" per un importo complessivo di € 6.000.000,00, con l'assegnazione di due milioni di euro per mobilità, viabilità e parcheggi per il territorio di Ovindoli, due milioni per Rocca di Mezzo e 2 milioni per Rocca di Cambio. Individuate le opere strategiche per la Regione Abruzzo e di completamento, riferite alla trasportistica portuale, ferroviaria, filoviaria, funiviaria, stradale, nonché delle dighe e degli sbarramenti, al fine di richiedere al Ministero competente l'inserimento nel quadro di investimenti a valere sui Fondi Nazionali e Delibere CIPE. Previsto anche il raddoppio della rete ferroviaria L'Aquila-Sulmona e la realizzazione dell'infrastruttura L'Aquila-Roma. (Com)