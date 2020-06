Speciale infrastrutture: Costa crociere, proporremo crociere locali per passeggeri italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è momento più favorevole per navi da crociera per usare un eufemismo. A inizio anno eravamo uno dei business più favorevoli e siamo fra quelli più in sofferenza". Lo ha affermato Franco Porcellacchia, rappresentante di Carnival che in Italia gestisce Costa Crociere, nel corso del webinar organizzato da "Mirumir" sul tema del gas naturale liquido e delle infrastrutture specifiche nel nostro paese. Siamo passati attraverso diverse fasi durante l'emergenza: prima - ha ricordato - abbiamo sbarcare i passeggeri interrompendo le crociere, poi abbiamo rimpatriato tutti i nostri equipaggi, e quindi abbiamo messo le nostre navi in vari porti italiani in attesa della ripresa delle attività". In questo senso, e in ottica futura, "ragioniamo per proporre ad agosto crociere con caratteristiche locali" ovvero "con navi per passeggeri italiani che tocchino solo porti italiani, ed analogamente in altri paesi. Vediamo come reagirà il mercato". (Rin)