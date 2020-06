Speciale infrastrutture: Roma, assessore Infrastrutture, contiamo completare rotatoria via Durantini entro luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore alle Infrastrutture e lavori pubblici di Roma, Linda Meleo, commenta in un post su Facebook lo sblocco di opere nell'ambito "del progetto Sistema direzionale orientale (Sdo), che prevede lo sviluppo a livello urbanistico dell’area di Pietralata-Tiburtina. Negli ultimi anni - scrive Meleo - siamo riusciti a sbloccare numerose opere fondamentali per la viabilità locale e del quartiere nell’ambito del progetto Sdo per lo sviluppo dell’area di Pietralata-Tiburtina. Tra questi, è ripartita un’opera ferma da ben 3 anni, una rotatoria su via dei Durantini, che contiamo di completare entro il mese di luglio. Un’altra buona notizia - conclude - per migliorare la viabilità e fruibilità di quella zona". (Com)