Roma: Salvini, blitz contro i Casamonica, complimenti a Polizia che difende la Capitale

- Il leader della Lega, Matteo Salvini, afferma: "Blitz contro il clan Casamonica, con arresti e sequestri per 20 milioni di euro. Complimenti alla Polizia di Stato, anche per la scelta di battezzare l’operazione: 'Noi difendiamo Roma'. Nella Capitale e in tutta Italia, da Nord a Sud - aggiunge l'ex ministro dell'Interno in una nota-, vogliamo riportare ordine, legalità e rispetto. Altro che svuotacarceri e decreti Sicurezza da cancellare. Mentre le donne e gli uomini in divisa arrestano", conclude Salvini, "il ministro della Giustizia dorme e gente come Massimo Carminati esce dal carcere". (Com)