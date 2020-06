Spagna: ministro Istruzione, 260 milioni di euro per acquistare 500 mila Pc per le scuole pubbliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un programma speciale da 260 milioni di euro per l'acquisto di 500 mila computer portatili e tablet con l'obiettivo di ridurre il divario digitale nel sistema educativo nazionale. Lo ha annunciato oggi il ministro dell'Istruzione spagnolo, Isabel Celaa, al termine del Consiglio dei ministri, spiegando che i dispositivi saranno consegnati esclusivamente alle scuole pubbliche di tutto il paese che, a loro volta, si incaricheranno di distribuirli agli studenti più bisognosi. Dei 260 milioni complessivi, 190 saranno messi a disposizione dal governo, mentre i restanti 70 dalle Comunità autonome che vorranno aderire all'iniziativa. Il governo spagnolo ha, inoltre, approvato un pacchetto di aiuti da 400 milioni di euro in vista del prossimo anno accademico per aiutare le 50 università pubbliche del paese a migliorare le piattaforme informatiche e formare i docenti che non hanno le competenze necessarie per tenere le lezioni a distanza. Nei giorni scorsi il presidente dei rettori, Jose Carlos Villamados, ha lanciato l'allarme sulla condizione delle Università sostenendo che il sistema sarebbe "sull'orlo del collasso" e che la crisi scatenata dalla pandemia del coronavirus avrebbe "peggiorato notevolmente" la situazione.(Spm)