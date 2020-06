Regno Unito: Raab, fusione ministeri aumenterà capacità di operare per benessere globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri britannico Dominic Raab ha affermato che la revisione della struttura ministeriale annunciata oggi dal premier Johnson permetterà al Regno Unito di essere "una forza che compie del bene ancora più grande nel mondo". Scrivendo sul suo profilo Twitter, Raab ha assicurato che collaborerà con il ministro per lo Sviluppo internazionale Anne-Marie Trevelyan durante l'estate per controllare la fusione del ministero degli Esteri e di quello dello Sviluppo internazionale. "Gli aiuti allo sviluppo rimarranno al centro di quello che facciamo – non stiamo rinnegando il nostro impegno per lo sviluppo internazionale, che include lo 0,7 per cento del nostro Pil", ha scritto Raab. Il ministro degli Esteri ha aggiunto che il dicastero dello Sviluppo internazionale ha computo un lavoro fantastico e che ha cambiato la vita di molti, combattendo malattie, povertà e violenza contro le donne in tutto il mondo. "Insieme, concentrati, potremo unire le competenze del ministero dello Sviluppo internazionale all'estensione della rete globale del dicastero degli Esteri".(Rel)