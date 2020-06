Fase 3: sindacati Roma e Lazio, “ricostruire futuro” ripartendo da confronto Regione-Comune (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per raggiungere questo obiettivo bisogna "rilanciare una sanità pubblica di qualità - ha sottolineato il segretario della Cigl di Roma e del Lazio - facendo tesoro di questa esperienza, oltre a mettere a punto una legge regionale sugli appalti che garantisca la continuità del tessuto economico, dei diritti e dei redditi dei lavoratori che hanno tirato la carretta in questo periodo di crisi e che non si possono sempre usare come leva". Infine, per Azzola, la crisi che stiamo vivendo "è molto peggiore rispetto a quella del 2008 perché ha avuto ben due impatti immediati: abbiamo chiuso tutte le attività in una notte e bloccando le frontiere abbiamo perso l'intero comparto del turismo. Quello che ci preoccupa di più, però, sono le ricette: nel 2008 lo slogan era 'se l'impresa sta bene, il paese sta bene', togliendo regole e controlli e portando il sistema a una fragilità che poi si è vista nel crollo di questo febbraio. Stavolta - ha concluso Azzola - non si ripartirà togliendo regole, diritti e trasparenza, o torneremo come prima a crescere allo zero virgola senza un vero sviluppo". (segue) (Rer)