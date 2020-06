Fase 3: sindacati Roma e Lazio, “ricostruire futuro” ripartendo da confronto Regione-Comune (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ricostruire il futuro" perché "in regione e in città vediamo una situazione postbellica: il 95 per cento delle imprese con meno di 5 dipendenti, che hanno chiesto la cassa integrazione in deroga, non sta riaprendo, saranno vitali i temi della formazione e della sicurezza perché l'emergenza non è finita - ha detto il segretario generale della Cisl Lazio Enrico Coppotelli -. Il Covid avanza giorno dopo giorno, nonostante un rallentamento, ma non vorremmo che a settembre i luoghi di lavoro possano diventare moltiplicatori di contagi. Non ci saranno iniziative dei privati senza investimenti pubblici efficaci che perseguano i punti strategici di sviluppo", ha concluso Coppotelli. Il segretario generale della Uil Lazio Alberto Civica ha tenuto a sottolineare che si vuole dare un contributo alla discussione degli Stati generali. "Inoltre a breve la Regione Lazio dovrà cominciare la stesura del nuovo piano operativo regionale per delineare i temi dello sviluppo - ha aggiunto Civica - . Negli ultimi anni sono stati dati milioni di euro alle imprese ma poi al momento della pandemia si sono trovate in difficoltà, è evidente che si tratta di un meccanismo che non ha funzionato; in 20-25 anni c'è stata una riduzione del perimetro dell'intervento pubblico che ha portato, tra le altre cose, al precariato nella pubblica amministrazione, a un sistema dell'Inps che non regge l'urto, a un sistema di diseguaglianze allucinante, come le cooperative in sanità". (segue) (Rer)