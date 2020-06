Fase 3: sindacati Roma e Lazio, “ricostruire futuro” ripartendo da confronto Regione-Comune (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Civica c'è "bisogno di un welfare universale, non sostitutivo, e investimenti in ricerca, sanità e istruzione che invece sono sempre stati colpiti da tagli lineari: questi fondi - ha concluso il segretario della Uil del Lazio - vanno aumentati e devono essere indirizzati alla creazione di un nuovo sviluppo economico verso un modello ecosostenibile". In generale, secondo i sindacati sarà poi necessario confrontarsi su interventi a protezione dei beni primari e sulla tutela dei più deboli relativamente a reddito, casa, istruzione, assistenza e cibo, ricordando l'importanza del ruolo pubblico in settori così prioritari e adeguando gli interventi dello Stato al reale fabbisogno territoriale. Il piano dei sindacati prevede anche di attivare dei fondi di garanzia regionali a totale copertura dei prestiti personali equivalenti all'importo dei sussidi nazionali (e se possibile alle integrazioni regionali), con erogazioni immediate, oltre che rafforzare la dotazione economica del fondo di garanzia della Regione Lazio attivo presso il Mise, valorizzando il ruolo di confidi per la riassicurazione, l'elevazione della garanzia e ampliando i tempi di restituzione. "In tutto questo - hanno precisato Cgil, Cisl e Uil - la Regione Lazio avrà ovviamente un ruolo determinante e dovrà attivarsi sin da subito per favorire la ripresa dell'attività e dell'occupazione preesistente alla crisi, ostacolare la delocalizzazione delle imprese, facilitare la transizione ecologica e digitale". (Rer)