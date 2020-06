Ucraina: ministro Finanze, puntiamo a concludere programmi con Fmi entro il 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina intende concludere i programmi di prestito dal Fondo monetario internazionale (Fmi) entro il 2023. Lo ha annunciato il ministro delle Finanze ucraino Serhiy Marchenko, ipotizzando persino uno scenario ottimistico che permetta di smettere il ricorso alle risorse dell’Fmi già dal 2022. “Abbiamo l’opportunità di arrivare a questo risultato grazie alle operazioni per far emergere l’economia grigia, dall’aumento delle entrate, da una gestione più efficiente delle spese e da un miglioramento dei rating di credito”, ha spiegato Marchenko, in un intervento per l’emittente televisiva “Ictv”. Il ministro ha poi menzionato la possibilità di una ripresa della crescita economica, come segnalato dall’aumento dei consumi di elettricità, “che ci indicano un possibile rilancio dell’attività industriale”. (Rum)