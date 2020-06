Romania: debito estero totale sale a 683 milioni di euro nel periodo gennaio-aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il debito estero totale della Romania è aumentato nel periodo tra gennaio e aprile 2020 di 683 milioni di euro, fino a 106,5 miliardi di euro: evoluzione determinata dall'aumento del 3,3 per cento del debito estero a breve termine rispetto al 31 dicembre 2019, quando si attestava a 33,2 miliardi di euro. D'altra parte, il debito estero complessivo a lungo termine è aumentato dello 0,5 per cento, arrivando a 73,2 miliardi di euro, secondo quanto riferito dalla Banca centrale della Romania (Bnr) con un comunicato. Del debito estero totale, il debito pubblico ha un valore di 39,7 miliardi di euro, in aumento di 267 milioni di euro rispetto al livello registrato alla fine del 2019, di cui il debito pubblico diretto è di 39,4 miliardi di euro, in aumento di 280 milioni di euro, mentre il debito pubblico non garantito, praticamente detenuto da banche e società, ha raggiunto il valore di 32,2 miliardi di euro, di cui 411 milioni euro costituiti da depositi di non residenti (depositi assimilati al debito). Tra gennaio e aprile 2020, il tasso di servizio del debito estero a lungo termine è stato del 17,6 per cento rispetto al 18,6 per cento nel 2019. Il rapporto di copertura del debito estero a breve termine, calcolato al valore residuo, con riserve in valuta estera presso la Banca centrale al 30 aprile 2020 è stato del 72,1 per cento rispetto al 73,8 per cento al 31 dicembre 2019.(Rob)