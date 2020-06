Ambiente: Costa, per me impianti compostaggio rifiuti vanno fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla vicenda degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti, il ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, Sergio Costa, ha sentito "la necessità di chiarire: sono per gli impianti, penso a quelli di compostaggio, e si sente l'esigenza di questi impianti che oggi in italia mancano. Ma", ha continuato l'esponente dell'esecutivo rispondendo alle domande dei commissari nel corso della sua audizione davanti alla commissione Ambiente della Camera sulle recenti iniziative normative dell'Unione europea in materia di cambiamenti climatici, "va detta una cosa con la massima onestà intellettuale: la competenza è delle Regioni, giuridicamente la competenza è collegata al Piano regionale dei rifiuti su cui il ministero può fornire indicazioni e raccomandazioni. Affermare - ha continuato Costa - che io non voglio farlo non collima giuridicamente con l'articolo 117 della Carta costituzionale, non è vero. C’è da fare il ragionamento perché alcune Regioni sostengono che la competenza sia del ministero dell'Ambiente: perché probabilmente - lo dico con la massima schiettezza - non hanno il coraggio di assumere le proprie determinazioni. Per me", ha concluso il ministro, "gli impianti di compostaggio vanno fatti". (Rin)