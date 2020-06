Speciale energia: Legambiente, piano Regione Lazio si ponga obiettivi più ambiziosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Lavori pubblici, infrastrutture, mobilità e trasporti della Regione Lazio si è riunita per ascoltare associazioni e componenti del mondo ambientalista regionale, sugli scenari tracciati dal Piano energetico regionale in discussione. Legambiente, in una nota, spiega di aver messo in risalto "l'evidente necessità di aggiornamento dei dati di contesto tutti vecchi di almeno cinque anni, a partire dalla dismissione della centrale di Civitavecchia prevista nel 2025 e responsabile di oltre il 78 per cento delle emissioni climalteranti regionali da produzione energetica, dismissione che non è tenuta nel giusto conto dal piano. L'obiettivo del piano al 2020 è del 13,4 per cento per le rinnovabili elettriche e termiche sul totale dei consumi mentre il Lazio, già con i dati 2017 ha raggiunto il 15 per cento e l'obiettivo a lungo termine al 2050 sarebbe del 38 per cento di quota regionale di energia rinnovabile elettrica e termica sul totale dei consumi, quando Bruxelles ha già indicato il 32 per cento da raggiungere complessivamente al 2030, ben prima". (Com)