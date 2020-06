Energia: Yemen, entro pochi mesi aumento del 25 per cento di produzione greggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aws Abdullah al Awd, ministro dell'Energia presso il governo yemenita internazionalmente riconosciuto, ha annunciato l’intenzione dell’esecutivo di aumentare nel giro di pochi mesi la produzione petrolifera del 25 per cento, raggiungendo un output di 75 mila barili al giorno. Lo riferisce il quotidiano saudita "Arab News". L’aumento della produzione passa dalla ripresa delle esportazioni da tutti i giacimenti delle province di Marib e Shabwa, mentre - ha dichirato al Awd - è nuovamente operativo il porto di Nashima, sul mar Arabico, la cui capacità di stoccaggio - attualmente di 600 mila barili - dovrà essere ampliata nelle intenzioni dell'esecutivo.La produzione yemenita di greggio prima dello scoppio del conflitto nel 2005 si aggirava sui 127 mila barili al giorno, mentre le sue riserve totali sono stimate dalla US Energy Information Administration (Eia) in tre miliardi di barili. (Res)