Speciale energia: Eni su report authority francese, non abbiamo registrato aumento contenziosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni non ha registrato un aumento dei contenziosi con i suoi clienti in Francia. È quanto riferito da fonti della società italiana al quotidiano francese “Les Echos”, rispondendo così al rapporto presentato dall'authority dell'energia francese, secondo cui Eni è fra gli operatori che registra il maggior numero contenziosi con i clienti.Nel 2019 un ricorso su cinque presentato all'authority francese riguardava il gruppo italiano, per un totale di 329 segnalazioni su 100 mila contratti per i servizi di gas e fornitura elettrica. La quota è superiore di circa il 60 per cento in più rispetto al 2018, quando Eni era già tra gli operatori con più contenziosi. "Prevedo di scrivere al presidente di Eni in Italia affinché metta ordine nella sua filiale francese", ha affermato Olivier Challan Belval, mediatore nazionale per il settore energetico. Complessivamente in Francia i contenziosi tra operatori e clienti sono aumentati del 35 per cento fra il 2018 e il 2019. (Frp)