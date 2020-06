Speciale energia: Regno Unito, settore idrocarburi intende dimezzare emissioni CO2 entro 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende del settore petrolifero e del gas del Regno Unito intendono dimezzare le proprie emissioni di CO2 entro il 2030 contribuendo al raggiungimento dell'obiettivo arrivare a quota zero entro il 2050. L'industria è responsabile di circa il 4 per cento delle emissioni del Regno Unito, escluso il consumo di petrolio e gas. Il numero delle piattaforme offshore e i metodi di consegna verranno riconsiderati. L'amministratore delegato dell'associazione commerciale per l'industria petrolifera e del gas del Regno Unito, Deirdre Michie, ha affermato "la nostra industria farà ciò che deve riducendo le emissioni e sfruttando le proprie competenze per sviluppare soluzioni necessarie per un contributo significativo in linea con gli obiettivi del Regno Unito". Il maggior taglio sulle emissioni di CO2 si otterrà attraverso l'elettrificazione. Le aziende introdurranno però anche un programma che dovrebbe ridurre progressivamente la combustione che si verifica quando si bruciano i gas in eccesso. L'industria riconosce che le emissioni associate con l'utilizzo di petrolio e gas sono molto più elevate di quelle causate dal processo produttivo. Tuttavia, le aziende hanno insistito che l'industria deve prendersi la responsabilità dell'utilizzo dei suoi prodotti dopo che sono stati messi in commercio, non solo della sostenibilità delle sue operazioni. (Rel)