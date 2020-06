Speciale energia: Russia, Gazprom presenterà ricorso contro decisione su prezzo gas per Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gazprom Export ha firmato un'aggiunta al contratto con Pgnig polacco, riflettendo la sentenza arbitrale per rivedere i prezzi del gas, ma continuerà a fare appello contro la sentenza con la società madre russa. Lo ha dichiarato ai giornalisti l'ufficio stampa di Gazprom Export. Gazprom e Gazprom Export intendono presentare ricorso secondo la procedura stabilita per le decisioni del tribunale arbitrale in merito alla revisione del prezzo dal 2014. "Allo stesso tempo, fatta salva la posizione del gruppo Gazprom nel presentare ricorso contro la decisione del tribunale arbitrale, Gazprom Export e Pgnig hanno firmato un corrispondente supplemento al contratto per la vendita di gas naturale, che riflette la decisione arbitrale", ha detto il servizio stampa. Alla fine di marzo, la società polacca ha dichiarato di aver vinto una causa relativa al prezzo del gas nei confronti di Gazprom e di aver ottenuto un rimborso di 1,5 miliardi di dollari. Secondo Pgnig, l'arbitrato di Stoccolma ha modificato la formula dei prezzi in base al contratto, in particolare in relazione al suo collegamento diretto con le quotazioni sul mercato europeo. La decisione arbitrale riguarda le consegne di gas effettuate dal primo gennaio 2014. (Rum)